Boris Johnson "envergonhado" por festas, mas recusa demissão

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou hoje estar "envergonhado" e ter aprendido "a lição", mas recusou demitir-se na sequência de um inquérito a "festas" que violaram as restrições da pandemia covid-19 na residência oficial, em Downing Street.

"Assumo total responsabilidade por tudo o que aconteceu", afirmou, numa declaração no Parlamento, renovando o pedido de desculpas.

Porém, insistiu que "participou brevemente" nas festas "para agradecer" a funcionários pelo serviço e que não sabia que elas se tinham alongado "mais do que o necessário" e que "entraram em conflito com as regras" dos confinamentos.

"Isto não é para mitigar [as circunstâncias]. Eu não tinha conhecimento desses procedimentos subsequentes porque simplesmente não estava lá. E fiquei tão surpreso e desapontado à medida que as revelações surgiram. E, francamente, fiquei chocado com alguns dos comportamentos", garantiu.

"Estou envergonhado e aprendi a lição", vincou, mas argumentou que o país deve "seguir em frente".

As conclusões de um inquérito interno publicadas hoje a 12 eventos concluem que "muitos desses encontros e a maneira como eles se desenrolaram não estavam alinhados com as regras da covid na altura".

"Os eventos que investiguei foram presenciados por líderes do Governo. Muitos desses eventos não deveriam ter acontecido", lê-se no relatório final, produzido pela funcionária pública Sue Gray.

O documento de 37 páginas e ilustrado com fotografias inclui relatos de consumo frequente de bebidas alcoólicas nos escritórios, que resultou em certas ocasiões em pessoas ébrias e mal dispostas e, pelo menos num caso, numa briga.

Gray condenou também "vários exemplos" de comportamento "inaceitável" em relação a trabalhadores de segurança e de limpeza, vítimas de "falta de respeito e mau tratamento".

"Muitos [britânicos] ficarão consternados que um comportamento deste tipo tenha ocorrido nesta escala no seio do Governo. A população tem o direito de esperar os mais altos padrões de comportamento em tais lugares e claramente o que aconteceu ficou muito aquém disso", lê-se no relatório.