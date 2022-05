Zelenskiy antecipa semanas “duras” de guerra

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, diz que as próximas semanas de guerra vão ser difíceis.

“Serão duras e temos de entender isto. Mas, não nos resta alternativa que não seja lutar. Lutar e vencer. Para libertar a nossa terra e o nosso povo”, reitera numa nova mensagem em vídeo onde assegura que as forças russas estão a deixar um “banho de sangue” em três cidades do leste do país.

“Bakhmut, Popasna e Severodonetsk. Foi neste eixo que, para já, os ocupantes concentraram a sua atividade mais significativa. Causaram um banho de sangue ali e estão a tentar destruir tudo. Tudo o que vive, literalmente. Ninguém destruiu o Donbass da forma que as tropas russas fazem agora. Estou grato a todos os nossos guerreiros que mantêm posições e têm a bravura de contra-atacar", acrescentou na habitual mensagem vídeo noturna.

A guerra na Ucrânia, que completa nesta terça-feira três meses, causou já a fuga de mais de 14 milhões de pessoas das suas casas, cerca de oito milhões de deslocados internos e mais de 6,1 milhões para os países vizinhos, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a II Guerra Mundial (1939-1945).

As Nações Unidas estimam que cerca de 15 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.