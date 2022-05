Operação da polícia faz 11 mortos em favela do Rio de Janeiro

Pelo menos 11 pessoas morreram esta terça-feira durante uma troca de tiros numa operação policial na comunidade de Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, segundo a Polícia Militar.

Entre as vítimas estão 10 supostos integrantes de um grupo criminoso e uma mulher de 41 anos que vivia na região, segundo as primeiras informações divulgadas pela corporação.

Pelo menos outras duas pessoas ficaram feridas e foram transferidas para o Hospital Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro.

O objetivo da operação policial visa prender os chefes do grupo criminoso Comando Vermelho (CV), uma das principais fações criminosas do Brasil, que estão escondidos no complexo da Penha, um enorme aglomerado de favelas.

A polícia afirmou ter sido recebida com tiros por supostos criminosos, que fugiram para uma área arborizada na parte alta das favelas, onde os tiros continuam.

De acordo com o primeiro relatório, a polícia apreendeu nove espingardas, quatro pistolas e granadas.

O tiroteio acontece um ano depois de uma operação semelhante ter deixado 28 mortos na favela do Jacarezinho, considerada a operação da polícia mais mortífera do Rio de Janeiro.