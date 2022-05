Fim da dependência dos combustíveis fósseis “reforçada pelas ações da Rússia”

A presidente da Comissão Europeia garante que “as ações da Rússia apenas reforçaram a vontade europeia de afastar-se da dependência dos combustíveis fósseis”.



Ursula Von der Leyen falava aos jornalistas em Davos, na Suíça, onde decorre o Fórum Económico Mundial.

Nestas declarações, Von der Leyen acusou ainda Moscovo de utilizar o abastecimento de alimentos como uma arma de repercussões globais.

"Na Ucrânia ocupada pela Rússia, o exército do Kremlin tem confiscado 'stocks' de cereais e maquinaria (...) E os navios de guerra russos no Mar Negro estão a bloquear navios ucranianos cheios de trigo e sementes de girassol", relatou a presidente dos 27.

Já sobre a Ucrânia, Von der Leyen sublinha que a Ucrânia “faz parte da família europeia” e apelou aos líderes para que apoiem o pais “a percorrer o caminho europeu”.

“Os ucranianos mantêm-se de pé perante o rosto da violência brutal. Resistem pela sua liberdade, mas também pelos nossos valores e pela nossa humanidade”, acrescentou.

A 51ª edição do Fórum Económico Mundial decorre até quinta-feira. Os organizadores do Fórum decidiram não convidar para a edição deste ano os representantes do Governo russo ou empresas daquele país, que costumavam viajar para Davos com grandes delegações.