FBI investiga alegada tentativa de assassinato de George W. Bush

Um cidadão iraquiano com ligações ao Estado Islâmico, que entrou nos Estados Unidos em setembro de 2020, estaria a planear o assassinato do antigo Presidente George W. Bush.

A informação está a ser avançada pela estação NBC News que, citando o mandato de busca do FBI, acrescenta que o suspeito viajou, inclusivamente, até Dallas, no estado do Texas, para vigiar a casa do ex-Presidente.

O FBI alega que Shihab Ahmed Shihab, residente em Columbus, no Ohio, queria fornecer apoio material ao grupo terrorista Estado Islâmico.

Fonte do FBI revela que o suspeito pretendia recrutar operacionais para o país “de modo a executar o assassinato do ex-presidente George W. Bush”.

Shihab trabalhou como vendedor de alimentos e não tem parentes próximos nos EUA e foi acusado de ajudar e favorecer a tentativa de assassinato de um ex-funcionário federal em retaliação pelo desempenho de funções oficiais e tentar trazer um estrangeiro para os EUA para obter ganhos financeiros.

Os procuradores federais pedem a detenção, sem direito a fiança, deste cidadão iraquiano que vai a primeiro interrogatório na próxima sexta-feira.