Zelenskiy assina lei para confiscar bens de quem apoia a invasão russa

Zelenskiy anunciou ainda que o governo polaco está a preparar uma proposta de lei que dará aos ucranianos residentes na Polónia os mesmo direitos que aos polacos.

Segundo o governante, as tropas russas estão a tentar cercar os ucranianos e controlar toda a região do Donbass, no leste da Ucrânia, onde de acordo com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, 50 a 100 militares ucranianos estão a morrer todos os dias, na sequência dos combates.

As autoridades da região de Donetsk, anunciaram que cinco civis morreram e 11 ficaram feridos, no domingo, na sequência de bombardeamentos russos.

Apesar da ofensiva no terreno, a Rússia diz que está preparada para voltar a negociar com a Ucrânia