Varíola dos macacos. ECDC recomenda rastreamento de contactos

Até agora, “a maioria dos casos apresentou sintomas leves da doença e, para a população em geral, a probabilidade de disseminação é muito baixa”, diz a diretora do ECDC. Andrea Ammon acrescenta, no entanto, que “a probabilidade de propagação do vírus por meio de contacto próximo, por exemplo, durante atividades sexuais entre pessoas com múltiplos parceiros sexuais, é considerada alta”.

A advertência surge porque a maioria dos casos registados diz respeito a homens com relacionamentos homossexuais, o que sugere que a transmissão pode ocorrer durante as relações íntimas.

Por não se conhecer ainda como o vírus se irá comportar, o ECDC defende uma estreita colaboração intersectorial entre as autoridades de saúde pública, humana e veterinária, de modo a monitorizar também os animais de estimação que sejam expostos à doença e impedir que ela seja transmitida à vida selvagem.

As pessoas infectadas devem permanecer isoladas até que as crostas caiam e devem evitar, especialmente, o contacto próximo com pessoas imunossuprimidas e animais de estimação. A abstenção de atividade sexual e contacto físico próximo também é aconselhável até que a erupção se cure.