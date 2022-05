Taiwan. China diz que Biden está a "brincar com o fogo" e que pode queimar-se

Os EUA estão a "brincar com fogo" e "vão-se queimar", disse o escritório de assuntos de Taiwan do Conselho de Estado chinês depois que o presidente Joe Biden prometer defender Taiwan caso Pequim tente tomar o controlo do país.

A notícia é dada pela agência de notícias estatal Xinhua na segunda-feira.

"Tentar jogar a 'carta de Taiwan' e 'usar Taiwan para controlar a China' é brincar com fogo, e aqueles que bricam com fogo se queimam", disse o porta-voz do conselho, Zhu Fenglian.



Fenglian acrescentou ainda: “A questão de Taiwan faz parte dos assuntos internos da China, e nenhuma interferência estrangeira será permitida. O princípio de "Uma Só China" é a base política das relações sino-americanas. Instamos o lado dos EUA a parar de fazer quaisquer declarações ou tomar quaisquer ações que violem o princípio de Uma Só China… e não ir cada vez mais no caminho errado”.