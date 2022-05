Rússia disponível para retomar negociações com Ucrânia

O negociador russo Vladimir Medinsky afirmou, neste domingo, que a Rússia está disposta a retomar as negociações de paz com a Ucrânia. “Da nossa parte, estamos dispostos a continuar o diálogo”, afirmou Vladimir Medinski, conselheiro do Kremlin, encarregado das negociações com a Ucrânia, citado pela Associated Press, durante uma entrevista à TV bielorrussa.

Vladimir Medinsky declarou que a suspensão das conversas partiu da Ucrânia e faz depender o retomar das conversações de uma iniciativa que possa prosseguir de Kiev.

De recordar que, do lado da Ucrânia, o negociador Mikhailo Podoliak, declarou na terça-feira, que o diálogo com Moscovo estava suspenso, enquanto a Rússia centralizava a sua "operação especial" no leste da Ucrânia.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro e a ofensiva militar provocou já a morte de mais de três mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou a fuga de mais de 13 milhões de pessoas, das quais mais de 5,6 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.