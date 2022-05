Rei Emérito esteve em Espanha mas regressará a Abu Dabhi sem dar explicações

O rei emérito, Juan Carlos I, deixou o Palácio de la Zarzuela depois das 21h00 desta segunda-feira, após passar 11 horas naquela que foi a sua residência durante 57 anos. Volta a Espanha depois de há dois anos ter sido obrigado a abandonar o país na sequência de um escândalo fnanceiro.

Segundo o "El País", Juan Carlos I encontrou-se com Felipe VI e ambos "tiveram uma longa conversa sobre questões familiares, bem como sobre diversos acontecimentos e as suas consequências na sociedade espanhola desde que o pai do rei decidiu-se mudar para Abu Dhabi em 3 de agosto de ano 2020″, de acordo com um breve comunicado da casa real.

Segundo a explicação da Casa Real, a rainha Sofía “não pôde estar no almoço por ter testado positivo para covid ao regressar de Miami, embora tenha permanecido com o resto da família no refeitório munida de máscara".