Presidente da Bielorrússia pede a Guterres que impeça uma guerra mundial

Cidadao

23 mai, 2022 Lisboa 15:38

O que este fantoche de Moscovo quer dizer, é: "convençam a Ucrânia a aceitar perder o Donbass, a Crimeia, toda a orla marítima, e a contentar-se em ser um país sem saídas para o mar, e com economia controlada pela Rússia, enfim, uma Ucrânia fofinha" . a guerra está a prolongar-se e apesar de algumas vitórias, as marcas na economia russa já não podem ser ignoradas, a Ucrânia está cada dia a receber mais armas ofensivas e em termos de moral, os Ucranianos não dão mostras de ceder, ao contrário dos russos que se não fossem as represálias sobre as famílias, rendiam-se maciçamente ao exército ucraniano. Não é de admirar que a Rússia empregue os amigalhaços para tentarem falar da "paz que convém a Moscovo".