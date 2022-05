Nova Iorque declara estado de emergência para impedir aumento do preço de leite em pó

O presidente da Câmara de Nova Iorque declarou estado de emergência para impedir o aumento do preço do leite em pó para bebés, um produto em escassez sem precedentes nos Estados Unidos.

“Esta ordem executiva de emergência ajudar-nos-á a reprimir qualquer comerciante que queira capitalizar esta crise aumentando os preços desta mercadoria essencial. A nossa mensagem para mães e famílias em dificuldades é simples: a nossa cidade fará tudo ao seu alcance para as ajudar durante este período desafiador”, disse Eric Adams, do partido democrata, em comunicado.

A regra define como uma “margem de preço excessiva” 10% ou mais acima do preço normal do produto.

Nas últimas semanas, encontrar leite em pó para bebés tem sido um desafio para pais em diferentes estados do país.

A escassez deve-se a problemas de abastecimento global causados pela pandemia e a dificuldades da fábrica em Sturgis, Michigan, da Abbot, principal fabricante de fórmula infantil dos Estados Unidos.

“A escassez nacional de fórmula infantil está a prejudicar pais e famílias na nossa cidade num momento em que ainda estamos a sofrer com a crise dos últimos dois anos”, disse Anne Williams-Isom, responsável na autarquia pelas áreas da Saúde e Serviços Humanos, no mesmo comunicado.

O ex-presidente da Câmara de Nova Iorque Bill de Blasio promulgou essa mesma medida no início da pandemia de Covid-19, quando as lojas começaram a aumentar os preços de desinfetantes e máscaras.

Na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos autorizou o Departamento de Defesa a utilizar os contratos que tem com as companhias aéreas comerciais para importar leite em pó de qualquer parte do mundo, no que a Casa Branca chamou de “Operação Fly Formula”.

Além disso, Joe Biden invocou uma lei datada da Guerra Fria para acelerar a produção de leite em pó nos Estados Unidos.