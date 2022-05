Julgamento de militares de Azovstal vai começar em Mariupol

"Segundo os dados preliminares, o primeiro julgamento intermédio vai ser realizado em Mariupol", indicou a fonte.

O julgamento vai ser seguido de outras etapas, que poderão ocorrer noutras localidades, acrescentou.

Todos os militares que estiveram entrincheirados na siderúrgica Azovstal até se renderem na semana passada estão presos na autoproclamada República Popular de Donetsk, controlada pela Rússia, disse hoje o líder separatista Denis Pushilin à agência russa Interfax.

"Os prisioneiros de Azovstal estão no território da República Popular de Donetsk", afirmou.

Na quarta-feira passada, o jornal independente russo Meduza afirmava que 89 dos combatentes ucranianos que defenderam Azovstal estariam na cidade de Taganrog, na região russa de Rostov.

A Rússia anunciou, na sexta-feira, que um total de 2.439 militares ucranianos se renderam em Azovstal, uma metalúrgica com mais de 11 quilómetros quadrados que foi o último bastião dos combatentes ucranianos na cidade portuária de Mariupol.

Moscovo divulgou alguns vídeos e fotos, especialmente de feridos em hospitais, mas não avançou o local para onde foram transferidos.

De acordo com Pushilin, "está a ser preparado um tribunal internacional a instalar no território da república" de Donetsk para julgar os militares ucranianos de Azovstal, algo que ainda não foi confirmado por Moscovo.

O líder separatista pró-Rússia não esclareceu o que entende por tribunal internacional.

O vice-presidente do Comité de Defesa da Duma Russa (câmara baixa do parlamento), Yuri Shvitkin, considerou hoje, em declarações à agência oficial TASS, que é "absolutamente correto" julgar os defensores do regimento Azov, considerados "criminosos de guerra" e "neonazis" por Moscovo, defendendo que o julgamento deve decorrer na Rússia.