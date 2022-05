Davos. Ucrânia inaugura exposição sobre crimes de guerra da Rússia

"Queremos que todos entendam que a Ucrânia está a lutar pelo seu destino e que precisamos de mais ajuda, armas e sanções contra a Rússia", disse Denisova.

A procuradora faz parte da delegação ucraniana que participa no Fórum de Davos 2022, liderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmitro Kuleba, que é integrada também por vários parlamentares.

Exposição e debate

A inauguração coincidiu com a intervenção por videoconferência no Fórum de Davos do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, cuja mensagem aos líderes mundiais foi cuidadosamente seguida pelos inúmeros visitantes da "Casa dos Crimes da Rússia", onde serão organizadas até à próxima quinta-feira várias reuniões para discutir a guerra e as suas consequências.

Zelenskiy pediu a retirada completa das empresas estrangeiras da Rússia, referindo que as mesmas podem deslocar-se para a Ucrânia e participarem na reconstrução do país no pós-guerra.

O discurso do Presidente da Ucrânia abriu a 51.ª edição do Fórum Económico Mundial, que decorre até quinta-feira em Davos, na Suíça.

Os organizadores do Fórum decidiram não convidar para a edição deste ano os representantes do Governo russo ou empresas daquele país, que costumavam viajar para Davos com grandes delegações.