"Combates ferozes". Baixas civis no Leste da Ucrânia preocupam Nações Unidas

A ONU está preocupada com o impacto sobre os civis dos "combates ferozes" nas regiões leste de Lugansk e Donetsk e em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, segundo os relatos divulgados esta segunda-feira pela equipa deste organismo no terreno.

O porta-voz das Nações Unidas, Stephane Dujarric, salientou que há pessoas a morrerem ou a ficarem feridas, e ainda casas, infraestruturas civis ou edifícios residenciais a ficarem danificados ou destruídos.

Na região de Lugansk controlada pelo governo de Kiev, as autoridades locais informaram a ONU que foi destruída, em 21 de maio, uma ponte que permitia chegar ao centro administrativo da região, Sievierodonetsk.

Esta ação deixou esta cidade parcialmente cercada acessível apenas por uma estrada, explicou Stephane Dujarric.

Algumas pessoas conseguiram deixar Sievierodonetsk durante o fim de semana, mas a ONU referiu que as autoridades locais estimam que milhares de civis permanecem naquela cidade e a precisar de apoio urgente.

A equipa humanitária da ONU no terreno também relatou que bombardeamentos e ataques aéreos foram registados em outras áreas da Ucrânia, inclusive em regiões a norte, central e sul, que causaram a morte a civis e danificaram infraestruturas civis.