Portugal quer ajudar na reconstrução de escolas e jardins de infância da Ucrânia

António Costa ofereceu, este sábado, o apoio de Portugal na reconstrução de escolas e jardins de infância da Ucrânia. Em alternativa, está disponível para a reconstrução de algumas zonas daquele país.

O primeiro-ministro português reuniu-se com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, em Kiev, para discutir os apoios à Ucrânia, face à invasão russa. Em conferência de imprensa, no final da reunião, assumiu o desejo de ajudar a Ucrânia a reconstruir o parque escolar.

"Estamos disponíveis para patrocinar na zona geográfica e pusemos à consideração do presidente Zelenskiy patrocinarmos a reconstrução de escolas e jardins de infância, visto que é fundamental investir no futuro. Temos experiência na modernização de estabelecimentos de ensino e é uma ajuda diferenciada que podemos dar. Ou seja, ajudar na reconstrução de uma região ou do sistema educativo", afirmou.