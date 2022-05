Manuel Valls em campanha junto da comunidade francesa em Portugal até dia 27

O antigo primeiro-ministro francês e atual candidato às eleições legislativas pelo círculo eleitoral que cobre Espanha e Portugal, desloca-se a terras lusas para se encontrar com a crescente comunidade francesa no país, passando por Lisboa, Porto e Algarve.

Num périplo que vai durar quase uma semana, o candidato às eleições legislativas pelo partido do Presidente da República, Emmanuel Macron, para a comunidade francesa em Portugal vai chegar hoje ao final do dia, tendo agenda pública em Lisboa e em Cascais logo no domingo com visitas a comerciantes franceses e uma reunião pública num hotel em Cascais.

Na segunda-feira, o candidato será no Porto e em Braga, onde vai participar num Fórum de Emprego, almoçando com residentes franceses. Mais tarde, Manuel Valls vai encontrar-se com o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, e haverá uma reunião pública ao final do dia no Porto.

Na terça-feira, o antigo líder do Governo francês vai estar no restaurante "Le comptoir parisien", em Belém. Logo no dia seguinte, o candidato ruma a Sul, com uma reunião pública em Tavira e outra em Portimão. Na véspera da sua partida, Manuel Valls vai passar por Setúbal, tendo a seguir uma reunião com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.

A quinta circunscrição dos franceses que vivem fora de França abrange Portugal, Espanha, Mónaco e Andorra e este ano é especialmente disputada já que Stéphane Vojetta, o deputado de saída do partido do Presidente, o República em Marcha, que agora se chama Renascimento, não aceitou a nomeação de Manuel Valls e vai candidatar-se contra o ex-primeiro-ministro.

Stéphane Vojetta foi o candidato suplente em 2017 e quando a deputada Samantha Cazbonne assumiu o lugar de senadora em 2021, este assumiu o assento na Assembleia da República. O República em Marcha expulsou entretendo Vojetta.

Este é o regresso à política francesa de Manuel Valls após em 2018 ter abandonado o seu lugar de deputado para se candidatar às eleições municipais de Barcelona, que acabaria por perder.

Apesar de se ter declarado apoiante de Emmanuel Macron desde a primeira volta das eleições de 2017 e ter mesmo abandonado o Partido Socialista nesse ano, ganhando o lugar de deputado sem apoio do partido, esta é a primeira vez que Manuel Valls concorre nas listas do República em Marcha, partido de Emmanuel Macron.

As eleições legislativas em França decorrem a 12 e 19 de junho.