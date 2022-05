Juiz segura medida de Trump para expulsão expedita de imigrantes

Um juiz federal no Estado do Luisiana impediu na sexta-feira o governo de Joe Biden de acabar com uma medida sanitária ativada pelo seu antecessor, durante a pandemia, para poder expulsar de forma expedita imigrantes indocumentados.

As autoridades queriam acabar com o dispositivo, designado "Título 42", muito controverso, porque impede os candidatos a asilo de sequer apresentar o seu pedido. No entanto, os governadores republicanos de 24 Estados que se opunham recorreram à justiça.

"O tribunal concluiu que os Estados queixosos preencheram as condições" para obter a manutenção provisória do dispositivo, escreveu o juiz Robert Summerhays na sua decisão, conhecida na sexta-feira.

O "Título 42" é uma medida de saúde pública adotada em 1893 para proteger os EUA das numerosas epidemias de cólera e febra amarela da altura. Desde então foi reinstituída muito raramente.

Os militantes dos direitos humanos receiam a manutenção do "Título 42", que se traduz, na sua opinião, pelo aumento das tentativas de passar ilegalmente a fronteira com o México, o que se tem provocado numerosos mortos e feridos.