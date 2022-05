António Costa está em Kiev para "concretizar apoios" à Ucrânia

O primeiro-ministro, António Costa, chegou a Kiev de comboio, este sábado, para uma visita de um dia à Ucrânia, que inclui uma reunião com o Presidente da República ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.



O primeiro-ministro chegou pelas 8h32, vestido com colete anti-balas, numa zona reservada da estação de comboios de Kiev. À saída, prestou declarações aos jornalistas e revelou parte do plano para o resto do dia.

"Estou aqui para corresponder ao convite que o meu colega [Denys Shmygal] me dirigiu e para podermos concretizar os apoios que temos negociado de forma bilateral com a Ucrânia, para continuar a apoiá-los nesta luta muito dura pelo direito à soberania, à integridade territorial e à conquista da paz. É para isso que aqui estamos", afirmou.

António Costa adiantou, ainda, que vai visitar Irpin, nos arredores de Kiev, "uma das zonas mais afetadas" pela guerra.