Zelenskiy é a Personalidade Mais Influente da revista “Time”

Os leitores foram convidados a votar na lista TIME100 de 2022, elegendo as pessoas que consideram merecer um lugar entre os mais influentes. A listagem total será conhecida no dia 23 de maio, segunda-feira.

Homem mais rico do mundo diz que compra da rede so(...)

O terceiro lugar do pódio dos mais influentes cabe a Boris Johnson, que arrecadou 3,4% dos votos.

No início do ano, o primeiro-ministro britânico esteve envolvido numa polémica que ficou conhecida como “Partygate”: Johnson terá quebrado, em 2020, as regras impostas no âmbito da pandemia de Covid-19 dando e permitindo festas em Downing Street.

O chefe do Governo britânico pediu desculpas e desculpou-se dizendo que não infringiu as regras de forma consciente.

Da lista fazem ainda parte profissionais de saúde e o Presidente dos EUA, Joe Biden, que ficou em quinto lugar, com 3,1% dos votos.