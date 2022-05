Noruega. Várias pessoas feridas em ataque com faca

Pelo menos três pessoas ficaram feridas, esta sexta-feira, num ataque com uma faca em Fjordvegen, no sul da Noruega. Uma das vítimas está ferida com gravidade.

O suspeito foi "controlado" e detido pelos agentes que responderam ao incidente.

A informação foi confirmada pela polícia local na rede social Twitter.

As autoridades classificaram o ocorrido como PLIVO, o que significa um "incidente a decorrer com risco de vida" e define como os serviços de emergência que devem agir.