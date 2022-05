Marcelo quer "salto enorme em frente" nas relações com Timor

O Presidente da República disse no Parlamento timorense que “o mundo aprendeu com o povo timorense a sarar as feridas e a virar a página da história em nome de um ideal de paz, solidariedade, coesão, diálogo, fraternidade, compromisso e crença no futuro merecido por todos”.

No seu discurso, esta sexta-feira, o chefe do Estado português, defendeu que as relações entre Portugal e Timor-Leste devem dar “um salto enorme em frente” com “cimeiras bilaterais mais regulares”.

“Se estes 20 anos têm entrelaçado Portugal e Timor-Leste num caminho entre irmãos tão, tão, tão próximos, os 20 anos que se seguem devem conduzir-nos a um salto enorme em frente na ambição.”

Explicou, depois, que “podemos e devemos promover cimeiras bilaterais mais regulares. Podemos e devemos aprofundar o caminho feito em conjunto em termos de capacidade na língua, na educação, na cultura, na segurança social, na saúde, na justiça, na cooperação administrativa”.

No entender de Marcelo Rebelo de Sousa, os dois países devem também "explorar novos eixos de entendimento e conjugação de esforços na economia, agroalimentar, na indústria farmacêutica, nas infraestruturas navais e portuárias, na energia, no património histórico, nos oceanos, no combate comum às alterações climáticas", comprometendo-se "com a resiliência das instituições, com o desenvolvimento económico, com a sustentabilidade".

Já o Presidente do parlamento timorense destacou os "laços indestrutíveis", construídos ao longo de séculos e que unem Portugal e Timor-Leste, congratulando a "política de afetos" do chefe de Estado português.

"Na pessoa de Vossa Excelência, congratulo todos os portugueses, nossos irmãos e amigos, aos quais estamos unidos por laços indestrutíveis construídos ao longo de séculos", disse Aniceto Guterres Lopes, numa sessão solene do Parlamento Nacional de comemoração do 20.º aniversário da Constituição timorense.

"Vossa Excelência deu uma nova dinâmica ao cargo de Presidente da República e aproximou-o dos cidadãos, corporizando uma política de afetos que caracteriza o povo português", acrescentou, considerando "uma honra e uma enorme alegria" poder partilhar com o Presidente português o 20.º aniversário da constituição e da restauração da independência.