Itália. Desmantelado gangue que roubava idosos com promessas de amor

A polícia italiana (Carabinieri Reggio Calábria), apoiada pela Europol, desmantelou uma organização envolvida numa série de atividades criminosas, incluindo fraude, exploração sexual e lavagem de dinheiro em Itália.

No âmbito da operação policial, foram realizadas 23 buscas domiciliárias em Itália, na Alemanha e na Romênia, tendo sido detidas 13 pessoas: quatro em Itália, duas na Alemanha e sete na Roménia.

Em comunicado a Interpol, diz tratar-se de um gangue familiar, composto predominantemente por cidadãos romenos, que tinha como alvo vítimas idosas sediadas na região sul da Itália, na Calábria.

A rede usava jovens como empregadas domésticas para furtar os idosos e estava a ser investigada desde 2020.

“Estas mulheres tinham como missão convencer os seus clientes, do sexo masculino, a emprestar-lhes grandes somas em dinheiro. Muitas vezes, envolviam-se numa relação física com o idoso enquanto usavam um pretexto diferente para pedir ajuda financeira, como problemas de saúde pessoal ou doença de um membro da família”, lê-se no comunicado.

O alvo eram homens, entre 70 e 90 anos, que viviam sozinhos e isolados de outros membros da sua família.

De acordo com a Interpol, “as vítimas transferiam grandes somas para as mulheres; só uma das vítimas perdeu quase 20 mil euros. Outros membros do grupo criminoso recolhiam o dinheiro e depois transferiam-no para a Roménia, através de diferentes serviços de transferência de dinheiro”.

“Os bens criminosos foram então lavados na Roménia através de investimentos em imóveis, veículos e ouro”, indica a polícia em comunicado, estimando-se que o gangue tenha ganho mais de um milhão de euros.