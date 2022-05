Grécia denuncia "violação sem precedentes" do seu espaço aéreo pela Turquia

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Grécia denunciou esta sexta-feira a "violação sem precedentes" do espaço aéreo do país por caças turcos, e assinalou que esta ação "compromete a coesão da NATO" num período de "crítica conjuntura".

Segundo o comunicado, os caças turcos entraram no espaço aéreo grego e chegaram a voar "a apenas 2,5 milhas náuticas" da cidade portuária de Alexandrópolis, no norte do país.

Esta nova incursão constitui "uma escalada muito óbvia da provocação turca" e "uma ameaça para a União Europeia numa crítica conjuntura, pelo facto de o porto de Alexandrópolis constituir um eixo central de transporte de forças para fortalecer os nossos aliados", segundo o comunicado.

Apesar de ocorrerem com frequência voos de aviões militares turcos no espaço aéreo grego -- no final de abril registaram-se 126 incursões por caças e drones turcos no espaço de 24 horas -, na maioria das vezes limitam-se a sobrevoar ilhéus fronteiriços.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Nikos Dendias, enviou um protesto formal ao embaixador da Turquia na Grécia, e foram ainda "emitidas instruções para informar os nossos aliados e parceiros, assim como a UE, a NATO e a ONU", prosseguiu o ministério.

Nos últimos anos a Grécia denunciou repetidamente a Turquia por violações do seu espaço aéreos sobre as ilhas do mar Egeu, que o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, qualifica de "zonas cinzentas".