Tiroteio em escola alemã faz pelo menos um ferido grave

Um tiroteio numa escola na cidade de Bremerhaven, no norte da Alemanha, provocou, esta quinta-feira, pelo menos um ferido grave, que já se encontra hospitalizado.

De acordo com o jornal Bild, que cita a polícia, uma pessoa foi detida após o tiroteio e um segundo suspeito está em fuga.

Em comunicado, a polícia de Bremerhaven diz que “os estudantes estão nas salas de aula com os professores” e que a “polícia tem a situação controlada no local”.

“Operações policiais estão a decorrer”, lê-se no documento.

No Twitter, as autoridades pedem à população que evite a zona do centro da cidade, onde se localiza a escola.