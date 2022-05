Timor-Leste. Ramos-Horta pede "consenso nacional" para causas urgentes

Igualmente essencial são medidas em áreas-chave como agricultura, segurança alimentar, nutrição e água potável, considerando que as sucessivas crises alimentares "deviam ter já provocado uma reflexão profunda e decisões céleres sobre a extrema importância de maior investimento neste setor", para garantir a "soberania total", defendeu.

"Peço a todos que mantenhamos as necessidades e os sonhos dos nossos jovens em primeiro lugar em nossas mentes e os mantenhamos firmemente em nossos corações. As suas aspirações devem orientar a nossa implementação dessas prioridades urgentes. É através do nosso investimento nos nossos jovens, o futuro de Timor-Leste, que podemos garantir o desenvolvimento, a estabilidade e a unidade da nossa Nação para todas as nossas comunidades", afirmou.

Temas, frisou, que "merecem ver a sua importância estratégica refletida no OGE e na qualidade dos responsáveis setorais", especialmente tendo em conta a elevada fatia jovem da população.

No discurso que proferiu depois de tomar posse em Tasi Tolu, nos arredores de Díli, José Ramos-Horta pediu um esforço conjunto "nos próximos cinco a 10 anos" nas "prioridades nacionais incontornáveis", como educação e saúde.

O recém-empossado Presidente da República timorense, José Ramos-Horta, considerou hoje "fundamental" um consenso nacional da liderança do país em torno de várias causas nacionais que considerou "urgentes".

Entre outros aspetos, destacou a criação de um Fundo do Café, culturas e criação de pequenos animais e aquacultura "que garantam a segurança alimentar" e com a paralela promoção do turismo comunitário nessas regiões, bem como a captação de água para evitar secas prolongadas.

Ramos-Horta considerou que o consenso nacional deve igualmente insistir na "transparência no Estado", com uma aposta na "profissionalização e digitalização da Administração Pública" promovendo a "despolitização (...) a transparência e a responsabilidade como forma de consolidação da legitimidade dos atos dos gestores públicos".

O Presidente falou ainda do fortalecimento das forças de defesa e da polícia nacionais, em que destacou o apoio dado até aqui por Portugal e pela Austrália e em que defendeu acordos de segurança com os vizinhos indonésios e australianos, especialmente no Mar de Timor.

Ramos-Horta defendeu também que a liderança nacional deve continuar a "prosseguir a estratégia de desenvolvimento" da Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA), promovendo ao mesmo tempo toda a zona da fronteira terrestre com a metade indonésia da ilha.

Ramos-Horta diz que não vacilará

José Ramos-Horta comprometeu-se a ser o Presidente de todos os timorenses, sem “vacilações, dúvidas ou subterfúgios”, apelando à unidade nacional.

“Não represento apenas aqueles que em mim votaram. Todos os timorenses que comigo partilham o amor a esta terra e a nossa história estão no meu pensamento”, disse Ramos-Horta na sessão solene do Parlamento Nacional que decorreu no recinto de Tasi Tolu, nos arredores de Díli.

No seu primeiro discurso como chefe de Estado – cargo que já ocupou entre 2002 e 2007 – Ramos-Horta recordou a história do país, as dificuldades da luta pela independência, restaurada há 20 anos neste mesmo local, e sublinhou os desafios do futuro.

“Tenho a honra de tomar posse num aniversário pleno de significado para a nossa história nacional. Passados vinte anos, é importante relembrar o extraordinário exemplo de unidade e comunhão do povo timorense e dos seus líderes durante o período da Luta pela Independência”, afirmou.