Juan Carlos regressa a Espanha após quase dois anos exilado

Juan Carlos chega a Espanha esta quinta-feira, para uma estadia até segunda-feira, a primeira desde agosto de 2020, quando se exilou em Abu Dhabi após um escândalo financeiro.

Deve encontrar-se, em Madrid, com o filho Felipe VI e a rainha Sofia no início da próxima semana, de acordo com um comunicado da Casa Real espanhola.

“Tem previsto permanecer durante essas datas na localidade galega de Sanxenxo, e na segunda 23 viajar a Madrid”, refere a nota oficial, antes de indicar que o rei emérito, de 84 anos, irá “deslocar-se com frequência a Espanha para visitar a família e amigos e organizar a sua vida pessoal”.

Durante a estadia em Pontevedra, Juan Carlos vai assistir (ou até competir) ao campeonato de regatas de Espanha, onde participa o veleiro Bribón, com que ganhou o campeonato do mundo na Finlândia em 2019.

O governo espanhol tem colocado entraves a este regresso, em particular a pernoita de Juan Carlos no palácio real da Zarzuela, sede do Chefe de Estado, ainda que o monarca tenha sido ilibado de qualquer responsabilidade penal num caso de corrupção.

É a primeira visita ao país em quase dois anos de exílio em Abu Dhabi, onde reside de forma permanente e regressará no dia 23 de maio.