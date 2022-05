Está confirmado. Alemanha retira privilégios a ex-chanceler Schröder

O ex-chanceler alemão Gerhard Schröder, próximo do Presidente russo e titular de vários cargos em grupos russos, foi privado de parte dos seus privilégios como ex-dirigente da Alemanha, incluindo a atribuição de escritório, avançou o Parlamento alemão nesta quinta-feira.

"Os grupos parlamentares da coligação [do Governo] tiraram as consequências do comportamento do ex-chanceler e ‘lobista’ Gerhard Schröder face à invasão russa da Ucrânia", refere a comissão parlamentar do Orçamento.

O antigo chanceler manterá, no entanto, a proteção policial e uma pensão de reforma como ex-chanceler.

A coligação do Governo na Alemanha – que reúne sociais-democratas, ecologistas e liberais – já tinha anunciado na quarta-feira que pretendia remover as vantagens atribuídas ao antigo chanceler do país Gerhard Schröder (1998-2005), que trabalha atualmente para empresas de energia controladas pelo Estado russo.

A coligação também justificou a decisão com o facto de "o ex-chanceler Schröder já não assumir nenhuma obrigação contínua relacionada com o seu cargo".

De forma mais geral, a comissão de Orçamento pediu ainda ao Governo que assegure que passe a atribuir "os subsídios por função com base nas obrigações que mantiverem os antigos chanceleres federais e não com base apenas no seu estatuto".

Schröder pode, portanto, não ser o único visado nesta redução dos privilégios, que poderá incluir também Angela Merkel, no poder entre 2005 e 2021.