Biden diz que Finlândia e Suécia cumprem todos os requisitos para adesão à NATO

Biden também anunciou que iniciará ainda hoje o processo para que o Congresso dos EUA ratifique "rapidamente" os pedidos de entrada desses países nórdicos na Aliança Atlântica, requisito necessário para concluir o processo de adesão.

Depois de reunir na Casa Branca com o seu homólogo finlandês, Sauli Niinisto, e com a primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, o Presidente norte-americano garantiu que os seus pedidos contam com o "total apoio dos Estados Unidos".

"Esta é uma vitória para a democracia", disse Biden, referindo-se ao processo interno seguido por aqueles países na decisão de se aproximar da NATO, como resultado da invasão russa da Ucrânia.