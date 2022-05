Afeganistão. Talibãs querem apresentadoras de televisão de cara tapada

Os talibãs ordenaram que as apresentadoras de televisão afegãs e outras mulheres que apareçam nos ecrãs a cobrirem os rostos enquanto estivessem no ar.

Os meios de comunicação foram informados do decreto na quarta-feira, disse um porta-voz da polícia religiosa à BBC.

As restrições contras as mulheres estão a ser reforçadas – estão agora a ser proibidas de viajar sem um tutor masculino e as escolas secundárias estão fechadas para as meninas.



Uma jornalista afegã que trabalha para uma estação de TV local em Cabul, que não quis ser identificada, disse que ficou chocada ao ouvir as últimas notícias.

"Eles estão a pressionar-nos indiretamente para nos impedir de apresentar programas na televisão ", disse ela à BBC.