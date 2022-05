Adesões à NATO. Haverá “espaço de diálogo para ultrapassar divergências”, diz Costa

António Costa acredita que as divergências sobre a adesão da Finlândia e da Suécia à NATO acabarão por ser ultrapassadas.

Depois da objeção da Turquia, agora é a Croácia que ameaça vetar as novas adesões, mas António Costa considera que as entradas dos dois países reforçam aquilo que classifica como "derrota estratégica" da Rússia – “quando pensava que enfraqueceria a União Europeia e dividiria a NATO, a verdade é que tem a União Europeia sabido demonstrar uma unidade reforçada e a NATO se tem vindo a reforçar, designadamente agora com o pedido de adesão da Suécia e da Finlândia”.

O primeiro-ministro português lembra que as adesões têm de passar pela aprovação de cada Estado-membro, mas mostra-se confiante de que, “seguramente encontrarão o espaço de diálogo diplomático adequado para ultrapassar as divergências ou as dúvidas que existam”.

Portugal confortável na Roménia

Portugal e Roménia têm trabalhado em conjunto e, por isso, os militares portugueses sentem-se "confortáveis" neste território, afirmou Costa nesta quinta-feira em Bucareste.

“Não nos cabe escolher as missões que nos são confiadas, mas as que nos são confiadas na Roménia têm um trabalho prévio que tem sido desenvolvido pelos dois países, de conhecimento mútuo, de trabalho em conjunto e, portanto, é uma área onde nos sentimos confortáveis no desempenho desta missão”, garantiu.

No âmbito desta visita, os dois países já assinaram um acordo bilateral de cooperação na área da Defesa.