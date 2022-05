Lula da Silva faz pausa na pré-campanha para casar em São Paulo

O candidato à Presidência da República do Brasil, Lula da Silva, vai casar-se esta quarta-feira com Rosângela Silva, mais conhecida como Janja.

A cerimónia vai decorrer numa casa de festas de luxo no bairro Vila Olímpia, em São Paulo. O local possui um terreno de 1.000 metros quadrados, pé direito de sete metros, palco suspenso para atrações musicais e jardim vertical, e tem capacidade até 200 convidados.

Para o casamento, os noivos optaram por um evento reduzido, com cerca de 150 convidados. Entre eles estão a ex-presidente Dilma Rousseff; a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann; e o pré-candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad; o ex-governador do Piauí Wellington Dias; a deputada Benedita da Silva (RJ); e o senador Jaques Wagner (BA). Também é esperada a presença do futuro candidato a vice de Lula, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) — após ter recuperado de Covid-19.

Entre os convidados, destacam-se ainda artistas, como Chico Buarque, que será um dos padrinhos, Gilberto Gil, Daniela Mercury ou Martinho da Vila.

De acordo com a imprensa brasileira, Lula e Janja começaram a namorar em dezembro de 2017 e os dois moram juntos, em São Paulo, desde que o ex-presidente saiu da prisão, em novembro de 2019.

“Estou apaixonado como se eu tivesse 20 anos de idade, como se fosse minha primeira namorada. Vou casar da forma mais tranquila possível e vou fazer a campanha feliz”, declarou Lula em entrevista à Revista “Time”.

Já a noiva Rosângela Silva, numa publicação, na terça-feira, no Twitter escreveu: “Vamos que vamos, que esta semana será repleta de esperança e de muito amor”.