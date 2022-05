EUA reabrem embaixada em Kiev após três meses fechada

"Hoje, retomamos oficialmente as operações na embaixada dos Estados Unidos em Kiev. O povo ucraniano, com a nossa ajuda em matéria de segurança, defendeu a sua pátria da invasão irresponsável da Rússia e, em consequência, a nossa bandeira foi de novo hasteada na embaixada", declarou Blinken em comunicado.

Os Estados Unidos decidiram deslocar a sua embaixada na Ucrânia de Kiev para Lviv, perto da fronteira com a Polónia, a 14 de fevereiro, dez dias antes do início da invasão russa, antes de retirarem todo o seu pessoal do país.