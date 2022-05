Azovstal. Rússia anuncia rendição de 959 soldados ucranianos

As autoridades russas têm afirmado repetidamente que não consideram alguns deles como soldados, mas como combatentes neonazis, nomeadamente os que integram o regimento Azov, grupo considerado ultranacionalista que foi integrado no exército ucraniano.

Tribunal russo decidirá o que acontece a soldados ucranianos

Em reação esta quarta-feira, o líder de Donetsk, Denis Pushilin, indicou que o futuro de soldados ucranianos que se renderam no complexo de Azovstal, em Mariupol, será decidido por um tribunal.

“Para os criminosos de guerra e nacionalistas, se baixarem as armas o seu futuro será decidido no tribunal. Independentemente das emoções de alguns, ouvi opiniões variadas e, se o adversário baixar as armas, o seu futuro será decidido em tribunal. Se se tratar de um criminoso nazi, então será por tribunal marcial”, disse.

Segundo o serviço de imprensa do Comité de Investigação da Federação Russa, citado pela TASS, os militares que se renderam serão interrogados no âmbito da investigação de “crimes do regime ucraniano contra a população civil do Donbass”.

As autoridades ucranianas tinham dito que queriam organizar uma troca de prisioneiros de guerra.

Os soldados que se renderam estiveram entrincheirados nas galerias subterrâneas da enorme fábrica de aço de Azovstal, que se tornou um símbolo da resistência ucraniana à ofensiva que a Rússia lançou em 24 de fevereiro.

O porto estratégico de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, foi completamente devastado pelos combates.

A guerra na Ucrânia entrou hoje no 84.º dia, sem que haja informações independentes sobre o número de baixas. Diversas fontes, incluindo a ONU, admitem que as baixas sejam elevadas, tanto civis como militares.