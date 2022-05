Putin avisa: veto da União Europeia à energia russa é "suicídio económico"

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, descreveu esta terça-feira como "suicídio económico" a política da União Europeia (UE) em matéria energética, referindo-se ao possível embargo ao gás e petróleo russos como sanção pelo ataque militar à Ucrânia.

"Este auto de fé económico, este suicídio, é uma questão interna dos países europeus. Nós devemos agir de forma pragmática e olhando aos nossos interesses económicos", disse durante uma reunião dedicada à indústria petrolífera.

Analisando a possibilidade do veto europeu ao crude russo, Putin referiu que "com base em razões políticas, para satisfazer as suas próprias ambições e sob as pressões dos Estados Unidos, os países europeus impõem cada vez mais sanções", algo que leva a um aumento da inflação.

"Temos a impressão de que colegas ocidentais, políticos e economistas, simplesmente esqueceram as leis económicas básicas elementares ou que preferem ignorá-las conscientemente em seu detrimento", disse.

"Em vez de reconhecerem os seus erros, procuram outros culpados", acrescentou o Presidente russo, afirmando que ao vetar as fontes de energia russas a Europa se "transformará na região com os preços mais elevados em todo o mundo, a longo prazo".