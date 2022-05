Covid-19. EUA autorizam ​terceira dose para crianças entre os 5 e 11 anos

A autoridade do medicamento dos Estados Unidos (FDA) autorizou esta terça-feira a dose de reforço da vacina da Pfizer contra a Covid-19, para crianças entre os cinco e os 11 anos.



Com esta decisão, as autoridades norte-americanas possibilitam a terceira dose da vacina para toda a população com mais de cinco anos de idade.

Os Centros para o Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) ainda precisam aprovar as injeções antes que possam ser administradas.

O comissário da FDA, Robert Califf, diz que “a onda da variante Ómicron viu mais crianças a adoecer com a doença e a serem hospitalizadas, e as crianças também podem experimentar efeitos de longo prazo, mesmo após uma doença inicialmente leve”.