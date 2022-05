Primeiro-ministro francês demite-se. Macron aceita

O chefe de Estado "aceitou-o", segundo fonte do Eliseu, acrescentando que o primeiro-ministro assegurará "o tratamento dos assuntos correntes até à nomeação do novo Governo".

"Acabo de entregar a minha carta de demissão", disse o primeiro-ministro ao chegar ao hotel Matignon, após uma reunião de uma hora com o Presidente da República no Palácio do Eliseu.

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, demitiu-se do Governo do país. Jean Castex confirmou, esta segunda-feira, ter apresentado o seu pedido de demissão a Emmanuel Macron.

No rescaldo das presidenciais, que venceu com cerca de 58,5% dos votos (contra os 41,5% de Le Pen), Macron sugeriu uma mudança no Governo de França, incluindo no cargo de primeiro-ministro.

Segundo a agência Reuters, o perfil preferido do presidente francês reeleito seria uma mulher (a primeira a governar o país depois do breve mandato de Edith Cresson, nos anos 90), com credenciais em políticas ecológicas e sociais, partilhando preferencialmente o mesmo ânimo pela União Europeia que Macron.

A TF1 avançou que a atual ministra do Trabalho, Elisabeth Borne, a favorita para suceder a Jean Castex, chegou ao palácio do Eliseu, poucos minutos do primeiro-ministro anunciar a demissão.

Do lado da oposição, já começaram a surgir reações à mudança no governo. Jean-Luc Mélenchon ironizou no Twitter, falando de uma "grande tensão" antes da nomeação do "seu antecessor". "Ninguém quer o trabalho. Será uma missão temporária", avisou o candidato às legislativas e líder da esquerda.

Jean Castex foi primeiro ministro durante praticamente dois anos, tendo sido nomeado por Macron em julho de 2020.