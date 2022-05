Fome. ONU agrega compras para evitar crise em África

A Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA) anunciou nesta segunda-feira a criação de uma plataforma digital para a compra conjunta de matérias-primas básicas, nomeadamente alimentares, com vista a evitar a crise alimentar provocada pela guerra na Ucrânia.

“No seguimento do plano de 1,5 mil milhões de dólares de produção alimentar de emergência do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), o Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank) lançou uma colaboração com outras instituições continentais incluindo o secretariado do Acordo de Comércio Livre (AfCFTA) e a UNECA para lançar o ‘Africa Trade Exchange’ (Atex), uma plataforma para comprar em conjunto a maior parte das matérias-primas básicas para garantir que os países com parco acesso consigam acesso de forma transparente e equitativa", lê-se no comunicado enviado à Lusa.

Enviado durante a conferência de ministros das Finanças que decorre durante esta semana em Dacar, no Senegal, o comunicado explica que "o Atex é uma plataforma digital comercial que vai complementar o ecossistema existente, construído para apoiar a implementação do acordo de comércio livre, ajudando a realizar o potencial de desenvolvimento do comércio eletrónico e da digitalização, particularmente facilitando o acesso a pequenas e médias empresas ao mercado africano mais vasto".