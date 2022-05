Elisabeth Borne é a nova primeira-ministra de França

O Presidente francês, Emmanuel Macron, nomeou nesta segunda-feira Elisabeth Borne para primeira-ministra, anunciou a Presidência francesa (Eliseu) num comunicado.

A nova primeira-ministra, de 61 anos e do campo socialista, torna-se assim a segunda mulher a ocupar o segundo lugar político mais importante de França e a primeira a assumir tal cargo nas últimas três décadas.

Elisabeth Borne, até agora titular da pasta do Trabalho e ministra da Ecologia no anterior mandato de Macron (2017-2022), substitui o conservador Jean Castex, que, como esperado, formalizou nesta segunda-feira a sua demissão do cargo de primeiro-ministro francês após quase dois anos nestas funções.