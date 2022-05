"A Ucrânia precisa dos seus heróis vivos". Zelenskiy confirma operação "complexa" para retirar soldados de Azovstal

O Presidente da Ucrânia confirma uma “operação complexa” para retirar soldados ucranianos do complexo Azovstal.

“Não é um dia fácil. Mas este dia, como todos os outros, é dedicado a manter o nosso país e o nosso povo seguros”, disse Volodymyr Zelenskiy numa mensagem de vídeo publicada na sua conta oficial no Facebook.

“A Ucrânia precisa dos seus heróis vivos, este é o nosso princípio. Acho que todas as pessoas entenderão estas palavras", acrescentou o Presidente ucraniano.

A retirada dos combatentes da fábrica de Mariupol resulta de uma operação conjunta das Forças Armadas ucranianas com a Cruz Vermelha, as Nações Unidas, os serviços secretos e uma equipa de negociação.

Mais de 260 combatentes retirados

Segundo o batlahão de Azov, mais de 260 combatentes ucranianos foram hoje retirados da siderúrgica Azovstal, após terem anunciado que "cumpriram a ordem" do Conselho Supremo da Ucrânia, "de salvar vidas".

"Para salvar vidas, toda a guarnição de Mariupol cumpriu a ordem aprovada pelo comando militar e aguarda o apoio do povo ucraniano", disse o batalhão Azov numa mensagem publicada nas redes sociais.

De acordo com o batalhão Azov, durante 82 dias, "os defensores de Mariupol cumpriram ordens, apesar das dificuldades, repeliram as forças avassaladoras do inimigo e permitiram que o Exército ucraniano se reagrupasse, treinasse mais pessoal e recebesse um grande número de armas dos países parceiros".