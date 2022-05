Massacre nos EUA. Homem dispara dentro de supermercado e mata 10 pessoas

Um homem armado entrou, este sábado, num supermercado em Buffalo, gritando insultos racistas, e matou pelo menos 10 pessoas, de acordo com o “The New York Times”.

Várias pessoas foram atingidas, o número de feridos ainda não é conhecido.

“É como entrar no meio de um filme de horror, mas é tudo muito real. É como um armagedão. É esmagador”, disse um agemte que esteve no local.



O atacante foi detido pelas autoridades.

De acordo com alguns relatos, o homem envergava equipamento militar e, aparentemente, usou uma câmara para gravar o ataque.