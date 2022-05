Rússia alerta NATO para risco de "verdadeira guerra nuclear"

A ajuda militar à Ucrânia e os exercícios da NATO perto das suas fronteiras aumentam a probabilidade de um conflito direto com "risco de se transformar numa verdadeira guerra nuclear", avisou nesta quinta-feira a Rússia.

O alerta foi lançado pelo vice-presidente do Conselho de Segurança russo, Dmitri Medvedev, no dia em que o Presidente e a primeira-ministra finlandeses divulgaram o seu apoio à adesão da Finlândia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, ou OTAN na sigla em português).

Medvedev não menciona a possibilidade de a Finlândia e a Suécia poderem aderir à NATO (isso é feito numa declaração do Kremlin), mas acusa os países da Aliança Atlântica de estarem a aumentar o risco de uma guerra total com o seu apoio militar à Ucrânia na guerra com a Rússia.

“Os países da NATO a fornecer armas à Ucrânia, a treinar as suas tropas para utilizar equipamento ocidental, a enviar mercenários e os exercícios por países da Aliança perto das nossas fronteiras aumentam a probabilidade de um conflito direto e aberto entre a NATO e a Rússia, em vez da 'guerra por procuração' que estão a travar", escreveu Medvedev na rede social Telegram.