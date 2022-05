Não é o "momento de descontração" na pandemia. Bruxelas avisa países para eventuais rápidas restrições

Intervindo na primeira reunião da comissão especial parlamentar sobre as lições da resposta à pandemia da covid-19, Stella Kyriakides vincou ser necessário "ter sistemas de vigilância em funcionamento para que, no caso de haver uma nova variante e um aumento súbito nos casos, os Estados-membros possam imediatamente detetá-la e ser capazes de reagir".

No entanto, "mais de 100 milhões de europeus ainda não estão vacinados ou estão apenas parcialmente vacinados, [pelo que] temos de continuar a comunicar-lhes com as nossas campanhas de vacinação e continuar a abordar as causas da hesitação vacinal com um alcance personalizado ao nível da comunidade", pediu Stella Kyriakides.

Reconhecendo que a situação epidemiológica melhorou, já que apesar de haver um número elevado de casos na UE os hospitais não estão sobrecarregados e a mortalidade é baixa, a responsável assumiu que "a situação é, pelo menos de momento, controlável".

Porém, "o vírus ainda está entre nós, está a circular, a infetar e a sofrer mutações constantes", razão pela qual "temos de nos preparar para o outono e o inverno e manter as nossas populações mais vulneráveis protegidas", adiantou Stella Kyriakides.

E concluiu: "Vivemos na era das pandemias. Não sabemos quando virá a próxima crise, mas temos de estar preparados para a enfrentar".

Em Portugal, um estudo aponta para a possibilidade de uma sexta vaga e a ministra Marta Temido diz que a Saúde 24 vai prescrever testes antigénio de forma “automática”.