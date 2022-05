Finlândia e Suécia querem aderir à NATO. O que está em causa?

O Reino Unido assinou na terça-feira um acordo mútuo de defesa com a Finlândia e a Suécia no caso de um dos países ser atacado. O compromisso permite que haja assistência militar entre as nações. Moscovo diz estar atento às decisões dos dois países que estão a ponderar uma entrada para a NATO.

Este tipo de acordos pode ser mais um risco de escalada no atual conflito a que estamos a assistir na Ucrânia?

O objetivo destes acordos na perspetiva ocidental, ou pelo menos destes países, é reforçar a segurança mútua e nessa medida pretende ser dissuasor de qualquer escalada. Na ótica Rússia é visto como mais uma ameaça à sua própria segurança nacional e pode ser mais um argumento para a atitude militarista do regime de Moscovo - naquela lógica usada por Putin para justificar a invasão da Ucrânia que é a de que a Rússia ataca para se defender.

O que ficou definido destes acordos anunciados por Boris Johnson?

Basicamente, o que Johnson fez foi ir à Finlândia e à Suécia, dois países com tradição de neutralidade, e assinou acordos de assistência mútua, ou seja, garantias de que, se por hipótese um destes países fosse atacado pela Rússia, o Reino Unido iria em seu auxílio. O eventual envolvimento inglês podia arrastar consigo a NATO, que é um risco sempre ter em conta.

O auxílio, que o Reino Unido se compromete agora a dar se for necessário, à Suécia e Finlândia, seria como na Ucrânia, com fornecimento se armas e outros equipamentos ou seria mesmo com envio de militares?

A natureza exata da assistência mútua, de acordo com o que foi dito pelos dirigentes dos países signatários, foi que dependeria o que fosse requerido por esses países. Ou seja, com um alcance bem mais largo do que sucede com a Ucrânia, onde o Reino Unido e os outros países da NATO não intervêm diretamente. Neste caso, e em teoria se a Suécia ou a Finlândia pedissem, poderiam ser enviados também soldados britânicos para defender estes países, um pouco à semelhança do acordo de defesa que existe entre os países da NATO.

E essa é a questão? É que nem a Suécia nem a Finlândia fazem parte da NATO e, por isso, estão mais “a mercê” de uma ameaça russa.

Ambos os países já manifestaram a intenção de pedir a adesão à NATO, e tudo indica que vão acabar por entrar e que o processo pode ser até relativamente rápido, mas até lá estão por conta própria. Recorde-se que os membros da NATO têm um acordo entre si - que no fundo é a principal razão de ser da Aliança Atlântica que é o artigo 5 do Tratado que garante que se algum dos países for alvo de ataque militar externo, os restantes comprometem-se a defendê-lo, considerando que o ataque a um é um ataque a todos.

Porque é que países como estes - como a Suécia e a Finlândia - que nos habituámos a ver como próximos do Ocidente nunca entraram para a NATO?

A Finlândia ficou fora da NATO por razões que têm a ver com uma cláusula imposta, no acordo de paz assinado com a União Soviética, no final da Segunda Guerra Mundial. Convém lembrar que a Finlândia faz fronteira coma Rússia. No caso da Suécia, foi mais uma opção de princípio pela neutralidade nacional que o país há muito alimenta e que, aliás, permitiu à Suécia ser mediadora de vários conflitos internacionais ao longo das décadas, justamente por ser considerado um país neutral. Só que a verdade é que a aproximação ao ocidente tem sido progressiva nos últimos anos, quer da Suécia quer da Finlândia, primeiro com adesão à União Europeia, em 1995, e agora a rota para a NATO que parece também irreversível.