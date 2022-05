Finlândia deve avançar "sem demora" com pedido de adesão à NATO

Os líderes da Finlândia referem que "foi necessário tempo para deixar o Parlamento e toda a sociedade estabelecerem as suas posições" sobre a adesão do país à Aliança Atlântica. "Foi necessário tempo para contactos internacionais estreitos com a NATO e os seus países membros, bem como com a Suécia", indicam.

A Finlândia partilha uma fronteira de 1.300 km (810 milhas) com a Rússia. O país ficou fora da NATO por razões que têm a ver com uma cláusula imposta no acordo de paz assinado com a União Soviética, no final da Segunda Guerra Mundial.

No caso da Suécia, foi mais uma opção de princípio pela neutralidade nacional que o país há muito alimenta e que, aliás, permitiu à Suécia ser mediadora de vários conflitos internacionais ao longo das décadas, justamente por ser considerado um país neutral. Só que a verdade é que a aproximação ao ocidente tem sido progressiva nos últimos anos, quer da Suécia quer da Finlândia, primeiro com adesão à União Europeia, em 1995, e agora a rota para a NATO que parece também irreversível.

O Reino Unido assinou esta semana um acordo mútuo de defesa com a Finlândia e a Suécia no caso de um dos países ser atacado. O compromisso permite que haja assistência militar entre as nações.

Na ótica de Moscovo esta situação é mais ameaça à sua segurança nacional e pode ser mais um argumento para a atitude militarista do regime - numa lógica usada por Putin para justificar a invasão da Ucrânia que é a de que a Rússia ataca para se defender.