Ucrânia. Zelensky garante reconquista de terreno em Kharkiv

Na sua mais recente mensagem em vídeo, o Presidente Volodymyr Zelensky exalta os esforços do exército ucraniano na defesa do território do país, sugerindo a entrada numa nova fase da guerra.

“As forças armadas da Ucrânia deram-nos boas notícias de Kharkiv. Os ocupantes estão gradualmente a ser expulsos. Estou grato a todos defensores que defendem as suas posições e revelam uma força sobre-humana para expulsar os invasores, em tempos, um dos exércitos mais poderosos do mundo”, refere.

Ao mesmo tempo, nessa mesma mensagem, o Volodymyr Zelensky pede cautela ao povo ucraniano e àqueles que estão na retaguarda da defesa, ao apelar a que “não se crie uma atmosfera de pressão moral específica”, por forma a evitar a expetativa de “certas vitórias semanalmente e até diariamente”.

Zelensky diz que as Forças Armadas da Ucrânia estão a fazer todos os possíveis “para libertar a sua terra, nomeadamente as cidades de Kherson, Melitopol, Berdyansk, Mariupol e todas as outras”.

Nesta terça-feira, enquanto se dirigia aos deputados do Parlamento de Malta, o Presidente ucraniano disse que Kiev não recebeu a quantidade de armas que necessita para romper o cerco a Mariupol e retomar aquela cidade. Na ocasião, Zelensky também garantiu que “os defensores vão prosseguir a resistência na fábrica de Azovstal”.