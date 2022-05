Estados Unidos convencidos de que Putin não parará no Donbass

De acordo com a chefe dos serviços de informações norte-americanos, Avril Haines, Putin conta com o enfraquecimento do apoio ocidental à Ucrânia, estando a preparar-se para um prolongado conflito, para o qual irá "provavelmente" impor a lei marcial na Rússia.

Os serviços de informações dos EUA acreditam que os militares russos querem "estender a ponte terrestre (no sul da Ucrânia) para a Transnístria", explicou Haines, acrescentando que o objetivo do Kremlin é alcançar esse objetivo nos próximos meses.

Contudo, a chefe dos serviços de informações considera que esse objetivo nunca será atingindo sem que o Kremlin "decrete uma qualquer forma de mobilização geral", impondo a lei marcial.