Elefantes já mataram 60 pessoas no Zimbabué este ano

Sessenta pessoas foram mortas por elefantes, desde o início de 2022, no Zimbabué, onde este mamífero terrestre tem uma das poucas populações em crescimento, disse esta terça-feira um porta-voz do governo.

Com 100 mil exemplares, o Zimbabué tem a segunda maior população de elefantes do mundo, depois do Botsuana, representando cerca de um quarto dos elefantes em África.

Ao contrário de outros países, onde os caçadores furtivos exterminaram estes mamíferos para o comércio do marfim, a população de elefantes do Zimbabué está a crescer 5% ao ano.

"Em algumas áreas, os elefantes movimentam-se em vastos rebanhos. Devoraram tudo nos campos e estão agora a avançar para propriedades, forçando as pessoas a ripostar e até mesmo a ferir elefantes", escreveu na rede social Twitter o porta-voz do Governo, Nick Mangwana.