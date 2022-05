Treze crianças entre os 254 migrantes resgatados do Mediterrâneo na última semana

Durante a primeira semana de maio, 254 migrantes, dos quais 13 crianças, foram resgatados do Mediterrâneo central e devolvidos à Líbia, informou esta segunda-feira a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Desde o início do ano, um total de 4.715 pessoas que fugiam para a Europa através do Mediterrâneo regressaram à Líbia com vida, 114 morreram e outras 438 continuam desaparecidas, 50 das quais crianças.

Organizações internacionais também denunciam a falta de segurança para os migrantes e refugiados na Líbia, país de trânsito para milhares de pessoas que fogem da guerra e da pobreza.

Na semana passada, a Amnistia Internacional (AI) apontou a milícia Autoridade de Apoio à Estabilidade (SSA, na sigla original), criada pelo Governo em 2021, como estando envolvida em desaparecimentos forçados, homicídios e torturas.

No domingo, organizações humanitárias denunciaram que uma barcaça com 34 migrantes ficou à deriva por mais de 36 horas no Mediterrâneo central sem receber qualquer tipo de ajuda, apesar de a ter solicitado.

A organização Alarm Phone, que recebe pedidos de ajuda de barcos de migrantes no Mediterrâneo, assegurou que Malta rejeitou o resgate, considerando que a embarcação se encontrava em águas internacionais e na zona de resgate e busca da Líbia.

No ano passado, 32.425 migrantes foram devolvidos à Líbia após serem resgatados na rota do Mediterrâneo central, 662 perderam a vida e 891 estão desaparecidos.