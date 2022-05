O "importante é que a UE continue unida" e a fazer "toda a pressão" para o fim da guerra

Em declarações à Renascença, Tiago Antunes admite que é "incontornável o contexto geo-político" que a Europa vive com o conflito na Ucrânia e é "claro que o actual contexto de guerra, seguramente, não estará ausente da cerimónia" onde irão discursar o Presidente francês Emmanuel Macron e a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Depois de um impasse, a Conferência sobre o Futuro da Europa teve um impulso com a Presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. As conclusões são apresentadas esta segunda-feira. O que é que se segue?

A Conferência tem agora o seu momento final em que o relatório é apresentado às três instituições europeias para que dêem seguimento a estas ideias. Foi um exercício de participação cidadã inédito, em que tivemos lado a lado cidadãos europeus a debater as ideias que têm para o futuro da Europa, aquilo que esperam do futuro da Europa e o que pretendem da Europa para a sua vida e debateram-no lado a lado com representantes das várias instituições. Lado a lado com deputados europeus, comissários, representantes dos governos e representantes da sociedade civil.

As ideias nasceram dos cidadãos. Depois de um debate frutífero passamos para a fase seguinte, que é dar seguimento a estas propostas e há agora uma responsabilidade grande das três instituições europeias de pegar nestas ideias e implementar algumas delas, provavelmente não todas, mas dar-lhes concretização e mostrar que valeu a pena este exercício e que vamos agora concretizar algumas das suas pretensões para o futuro da União Europeia (UE).

Este dia da Europa e as conclusões da Conferência coincidem com uma guerra no Continente. Não há grandes motivos para festejar.

Gostávamos que o Dia da Europa e a Conferência sobre o Futuro da Europa fossem festejados num contexto diferente, sem que a guerra tivesse, infelizmente, voltado ao Continente europeu. Lamentamos esta agressão injusta, ilegal, inaceitável, bárbara da Ucrania por parte da Rússia.

Este contexto marcou os trabalhos da Conferência e algumas das propostas que foram formuladas e que foram discutidas. Naturalmente, todos preferiamos não estarmos a viver este contexto e podermos estar a discutir o futuro da Europa numa perspectiva de paz, porque é precisamente para isso que serve o projecto europeu. Foi para isso que ele foi criado, com a declaração Schuman que deu início ao projecto europeu e é isso que celebramos no dia 9 de maio, que esteve na génese deste que é um projecto de paz.

Foi para isso que foi constituida a UE, é para isso que ela serve e, naturalmente, que todos preferiamos não ter o regresso da guerra ao território europeu. O que é importante é que a UE continue unida também na resposta a esta agressão por parte da Rússia, como tem estado, e, portanto, que mantenhamos toda a pressão para que o mais rapidamente possível as hostilidades militares possam cessar, possa haver um cessar-fogo e possamos apoiar a Ucrânia na sua reconstrução.